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11.10.2020 13:51
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Минздрав: Люди с лишним весом намного чаще попадают в больницу и реанимацию при коронавирусе

Лишний вес может стать серьезной проблемой в случае заражения коронавирусом. Люди с ожирением и COVID-19 намного чаще оказываются в больнице и даже в реанимации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай 11 октября.

«Сегодня Всемирный день борьбы с ожирением. Особенно актуально поговорить об этой проблеме в контексте пандемии COVID-19. Современные исследования, проведенные почти на 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — написал он в своем Telegram-канале.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России третий день ставит антирекорды. За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщил Оперативный штаб. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость через неделю может достичь пика, а затем выйдет на плато.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Полных на ивл действительно хватает, правда как правило там еще букет других заболеваний от диабета то сердечно-сосудистых, невралгических..
coronel
Замминистра перемудрил с процентами, желая придать посту наукообразность, не сказав при этом ничнго по существу.
Расскажите, что такое вероятность выше на 113% при исходной вероятности, скажем, 60%?
173%? 128%? Надо объяснять как получилась вероябольше 100%.
А если исходная вероятность, скажем, 0.01%? То на 113% больше - это сколько? 113.01%? Или 0.0213%?
Если первое, то - как это?
Если второе, то какой смысл об этих статистически недостоверных и ничтожных по своей величине данных писать?
Не проще ли просто написать, что вероятность госпитализации у нежирных - NN%, а у жирных - MM%?
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