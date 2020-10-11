Минздрав: Люди с лишним весом намного чаще попадают в больницу и реанимацию при коронавирусе
Лишний вес может стать серьезной проблемой в случае заражения коронавирусом. Люди с ожирением и COVID-19 намного чаще оказываются в больнице и даже в реанимации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай 11 октября.
«Сегодня Всемирный день борьбы с ожирением. Особенно актуально поговорить об этой проблеме в контексте пандемии COVID-19. Современные исследования, проведенные почти на 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», — написал он в своем Telegram-канале.
Статистика заболеваемости коронавирусом в России третий день ставит антирекорды. За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщил Оперативный штаб. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость через неделю может достичь пика, а затем выйдет на плато.