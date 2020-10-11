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11.10.2020 13:01
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Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России, статистика которой третий день подряд ставит антирекорды, может через неделю достичь пика. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн 11 октября.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — сказал Альтштейн в комментарии РИА Новости.

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщил Оперативный штаб. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.

Главный эпидемиолог Петербурга Людмила Зуева рассказала «Фонтанке», что «если не начнем носить маски, то нас ждет невероятный взрыв заболеваемости».

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал дальнейшие действия властей при росте заболевших COVID-19. «Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений», — заявил Дмитрий Песков.

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Комментарии (9)

Баба Нюра
Когда власть не в состоянии контролировать ими же введенные правила, это очень грустно. Фраза "Беглов продлил масочный режим" выглядит совершенно по-идиотски. Там продлевать нечего, его никто не соблюдает. Беглов отправил на удаленку своих чиновников. Ну это замечательно конечно, что они будут здоровенькими. Но в метро они не ездят, соответственно нагрузку на транспорт это не снизит.
Piter Russo
С учетом того что маски в общественных местах в основном исключение, чем правило - цифра в 1000 и 1500 и 2000 и 2500 в день положительных тестов на ковид в городе - вполне реальна.
FontankaReader
"При условии соблюдения всех мер" - только не соблюдают их, так что грош цена таким прогнозам.
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