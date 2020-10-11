Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России, статистика которой третий день подряд ставит антирекорды, может через неделю достичь пика. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн 11 октября.



«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — сказал Альтштейн в комментарии РИА Новости.

