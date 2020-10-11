Коронавирус в России поставил новый антирекорд по числу заболевших. В Петербурге статистика ухудшается

Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться, инфекция снова ставит антирекорд — за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб 11 октября. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.

Для сравнения: днем ранее в Северной столице вирус был обнаружен у 501 человека. Но пока это не рекорд. Так, 15 мая ковид подтвердился у 541 горожанина. Всего с начала пандемии в Петербурге 47 591 случай заражения COVID-19. Выздоровело 31 098, умерло 3241.