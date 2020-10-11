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11.10.2020 11:57
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Коронавирус в России поставил новый антирекорд по числу заболевших. В Петербурге статистика ухудшается

Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться, инфекция снова ставит антирекорд — за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб 11 октября. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.

Для сравнения: днем ранее в Северной столице вирус был обнаружен у 501 человека. Но пока это не рекорд. Так, 15 мая ковид подтвердился у 541 горожанина. Всего с начала пандемии в Петербурге 47 591 случай заражения COVID-19. Выздоровело 31 098, умерло 3241.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 153 человека, сообщает городской оперштаб. Под медицинским наблюдением находится 3304 человека. Из них 34 — в обсерваторе, 907 — контактные, 2363 — на самоизоляции.

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Комментарии (6)

260959231
Уже больше недели количество «выздоровлений» равняется половине от заболевших. Просто проявляет математические чудеса.

Поговорим, когда эти клинические герои Достоевского научатся хотя бы врать с умом
Obseerv
А что у нас с обычными ОРВИ сейчас?
Alex000
Ухудшается не статистика, а ситуация.

Сама по себе статистика как хреновой в плане достоверности была, так и осталась.
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