Коронавирус в России поставил новый антирекорд по числу заболевших. В Петербурге статистика ухудшается
Коронавирусная статистика в России продолжает ухудшаться, инфекция снова ставит антирекорд — за последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб 11 октября. Петербург занимает вторую строчку с 528 новыми заболевшими.
Для сравнения: днем ранее в Северной столице вирус был обнаружен у 501 человека. Но пока это не рекорд. Так, 15 мая ковид подтвердился у 541 горожанина. Всего с начала пандемии в Петербурге 47 591 случай заражения COVID-19. Выздоровело 31 098, умерло 3241.
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 153 человека, сообщает городской оперштаб. Под медицинским наблюдением находится 3304 человека. Из них 34 — в обсерваторе, 907 — контактные, 2363 — на самоизоляции.