FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.10.2020 13:40
1
Печать

«Потребует действий и решений». Песков прокомментировал новые меры из-за роста случаев COVID-19

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал дельнейшие действия властей при росте заболевших COVID-19.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — цитирует 9 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, на повестке дня нет ограничений на въезд между российскими регионами.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что власти пока не собираются вводить режим самоизоляции. Оперштаб по борьбе с коронавирусом, в свою очередь, опроверг планируемое закрытие границ РФ и ограничение полетов.

Сегодня, 9 октября, в России был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших за сутки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Вообще-то границы (кроме воздушных) закрыты еще с марта. Причем не только на въезд, но и на выезд из России. Это что - забота о других странах, чтобы там меньше болели от нашей заразы? Очень великодушно, но больше похоже на тот самый железный занавес.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний