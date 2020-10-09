«Потребует действий и решений». Песков прокомментировал новые меры из-за роста случаев COVID-19
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал дельнейшие действия властей при росте заболевших COVID-19.
«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — цитирует 9 октября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, на повестке дня нет ограничений на въезд между российскими регионами.
Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что власти пока не собираются вводить режим самоизоляции. Оперштаб по борьбе с коронавирусом, в свою очередь, опроверг планируемое закрытие границ РФ и ограничение полетов.
Сегодня, 9 октября, в России был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших за сутки.