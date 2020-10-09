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09.10.2020 10:46
18
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В России антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала пандемии

В России за прошедший день насчитали уже 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656), Новых заразившихся COVID-19 обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3701. Петербург держится на второй строчке с 469 случаями.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки 30236 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2658 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 46 562 заразившихся.

По всей России зафиксировали 1 272 238 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (6,9 миллиона) и США (7,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 009 421) вылечились от коронавируса, а для 22 257 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (18)

pregatus
Странно только одно, что решили опубликовать число большее, чем было на пике. И это при том, что "коронавирус мы в целом победили" и вакцина у нас зарегистрированная, первая в мире (враньё, кстати, у китайцев раньше) и даже называется "Спутник" (как знаменитый поисковик - убийца гугла).
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С Индией сравнение неудачное за неделю на 511852 заболевших и 554554 выздоровевших.
Бразилия 180310 заболевших и 201792 выздоровевших.
Россия 77595 заболевших и 39125 выздоровевших.
cvd.tw1.ru
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Спортсменов проверяют чаще и потому выявляют больше.

Сколько спортсменов от короны умерло?

Сколько лежало на ИВЛ?
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