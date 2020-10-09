В России антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала пандемии
В России за прошедший день насчитали уже 12 126 случаев коронавируса, что стало абсолютным рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая (11 656), Новых заразившихся COVID-19 обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 3701. Петербург держится на второй строчке с 469 случаями.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за сутки 30236 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2658 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 46 562 заразившихся.
По всей России зафиксировали 1 272 238 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (более 5 миллионов), Индии (6,9 миллиона) и США (7,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 009 421) вылечились от коронавируса, а для 22 257 он закончился летальным исходом.