Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стянуты в центр Минска, где запланирована очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции под названием «Марш гордости». Об этом 11 октября сообщает ТАСС .

По данным издания, на данный момент перекрыта площадь Независимости, ставшая в последнее время традиционным местом сбора протестующих. Автозаки и водомет расположились на Советской улице, у Дома правительства. Рядом с Дворцом Независимости (резиденцией президента) на улице Саперов также стоит военная техника, в том числе водометы, заградительные машины. Стела «Минск — город-герой» на проспекте Победителей огорожена проволокой. Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Многие заведения быстрого питания и торговые центры не работают.

В пресс-службе МВД Белоруссии подтвердили, что милиция в воскресенье «несет службу в усиленном режиме в связи с призывами провести несанкционированные протестные акции».



Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. Оппозиция, а после и страны Евросоюза не признали итоги выборов. В первые дни акции протеста вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. ЕС на подавление митингов отреагировал санкциями.

