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11.10.2020 13:38
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В Минске готовится акция протеста оппозиции. В центр города стянули спецтехнику и силовиков

Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава стянуты в центр Минска, где запланирована очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции под названием «Марш гордости». Об этом 11 октября сообщает ТАСС.

TUT.BY

По данным издания, на данный момент перекрыта площадь Независимости, ставшая в последнее время традиционным местом сбора протестующих. Автозаки и водомет расположились на Советской улице, у Дома правительства. Рядом с Дворцом Независимости (резиденцией президента) на улице Саперов также стоит военная техника, в том числе водометы, заградительные машины. Стела «Минск — город-герой» на проспекте Победителей огорожена проволокой. Бойцы внутренних войск в полной экипировке оцепили по периметру Октябрьскую площадь. Многие заведения быстрого питания и торговые центры не работают.

В пресс-службе МВД Белоруссии подтвердили, что милиция в воскресенье «несет службу в усиленном режиме в связи с призывами провести несанкционированные протестные акции».

Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. Оппозиция, а после и страны Евросоюза не признали итоги выборов. В первые дни акции протеста вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. ЕС на подавление митингов отреагировал санкциями.

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Комментарии (6)

Печенеги и половцы
Акции согласованы координационным советом, у Совета власти больше, чем у самозванца. Лукавый президент ОМОНА.
Piter Russo
Регулярный протестный флешмоб продолжается. Верхи не хотят, низы не могут, организаторы гранты выбивают и меж собой делят. Все при делах..
***_555
А где ихтамнеты?
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