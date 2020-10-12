С началом новой недели в белорусской столице снова многолюдно. Как сообщает 12 октября Telegram-канал интернет-издания Tut.by, выразить свою гражданскую позицию на городские улицы вышли пенсионеры. Большое количество пожилых людей сейчас наблюдается в центре Минска.

«На площади Независимости около Красного костела собрались пенсионеры. Сегодня их гораздо больше, чем в прошлый раз. Они поют «Священную войну» и скандируют «Верым, можам, пераможам!». Фермер с маёнтка «Матусевічы» привез им две коробки цветов», — пишут корреспонденты издания в Telegram. На лицах пожилых людей защитные маски, а в руках плакаты, свидетельствуют фотографии с места событий. Около четырех дня колонна начала движение по проспекту Независимости.