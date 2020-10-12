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12.10.2020 15:59
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Протестующие пенсионеры вышли на главную улицу Минска. Они поют и скандируют, но задерживают молодых

С началом новой недели в белорусской столице снова многолюдно. Как сообщает 12 октября Telegram-канал интернет-издания Tut.by, выразить свою гражданскую позицию на городские улицы вышли пенсионеры. Большое количество пожилых людей сейчас наблюдается в центре Минска.

«На площади Независимости около Красного костела собрались пенсионеры. Сегодня их гораздо больше, чем в прошлый раз. Они поют «Священную войну» и скандируют «Верым, можам, пераможам!». Фермер с маёнтка «Матусевічы» привез им две коробки цветов», — пишут корреспонденты издания в Telegram. На лицах пожилых людей защитные маски, а в руках плакаты, свидетельствуют фотографии с места событий. Около четырех дня колонна начала движение по проспекту Независимости.

Помимо этого, со ссылкой на очевидцев журналисты сообщают о задержании девушки в жилетке «Пресса».

В минувшие выходные в Минске и других городах Белоруссии прошла очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции под названием «Марш гордости», которая привела к жестким столкновениям протестующих и силовиков. В ходе нее были задержаны несколько журналистов. В МВД Белоруссии отчитались о 713 задержанных протестантах.

Массовые акции протеста в Белоруссии не утихают со дня выборов 9 августа. Официально Лукашенко победил более чем с 80 процентами голосов, оппозиция считает президентом Светлану Тихановскую, которая вынуждена была покинуть страну. Сама она в президенты не рвется, но видит свою роль в том, чтобы провести повторные честные выборы.

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Комментарии (7)

Андрей Васильев
Умудренные жизненным опытом пенсионеры конечно понимают,что в случае "победы демократии и свержения кровавого тирана" у них отберут 100 льгот и пенсию снизят до уровня одного похода в магазин или оплаты части ЖКХ,на выбор.Хотя если есть взрослые дети,можно ради свободы у них на шее посидеть остаток дней своих.
Как в соседнем "свободном" Свинорейхе.
lamer
Имя им - легион.
Wuhan Proletarian
Мужики с арматурой по-эффективнее будут.
ОМОН сразу поймет, что его идут бить и как ветром сдует или тут же начнется братание.
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