В Белоруссии ночью сожгли здание отдела ГАИ. В окно бросили коктейль Молотова
Огненное шоу наблюдали ночью жители города Мозырь в Гомельской области Белоруссии. Неизвестные бросили в отдел ГАИ бутылку с зажигательной смесью.
Как сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии, около 3:30 ночи полицию Мозыря позвонил очевидец, который сообщил, что кто-то бросил коктейль Молотова в окно здания отдела ГАИ.
«Через минуту на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая возвращалась в РОВД с вызова. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге огонь потушили пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал», — сообщает пресс-служба.
В результате пожара кабинет, где размещается добровольная народная дружина, выгорел полностью. Прибывший на место наряд нашел на стене около разбитого окна сделанную краской надпись «Возмездие!».
Возбуждено уголовное дело по факту совершения особо злостного хулиганства.