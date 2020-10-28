«Идёт война». Глава МВД Белоруссии Караев рассказал, в каких случаях силовики могут открыть огонь по протестующим

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что в стране идёт война, а его работа состоит в донесении до каждого районного милиционера, что их «жизнь зависит от того, насколько быстро они схватят оружие». Об этом он рассказал в интервью журналу The World Economy, пишет 28 октября РБК.

«Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», — сказал министр внутренних дел Белоруссии.

Караев привёл случаи, когда сотрудников правоохранительных органов били и пытались у них отнять оружие, а они только через некоторое время стреляли в воздух. Глава МВД считает, что так происходит из-за того, то милиция не готова «убить или причинить вред земляку или жителю своего района». Юрий Караев дал комментарий по поводу разрешения силовикам открывать огонь из боевого оружия по протестующим. Он считает, что это позволительно в случае, «когда все остальные методы уже иссякли» против тех, кто совершает «диверсию или террористический акт». «Человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудников милиции. Оказывает не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом сотрудника милиции — от физической силы до боевого оружия», — отметил глава МВД республики. 12 октября первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска, назвав протесты «крайне радикальными». Также он отметил, что милиция Белоруссии столкнулась с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».