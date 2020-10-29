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29.10.2020 07:20
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В Минздраве прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около трех недель

Рост заболеваемости коронавирусом в России может продолжаться еще около двух-трех недель, после чего стабилизируется, однако непонятно, как инфекция поведет себя в паре с сезонными ОРВИ. Об этом 28 октября рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Мы ожидаем, что вот этот второй подъем, он не будет очень продолжительным. Да, он будет более длительным, чем первый, потому что в принципе он более масштабный. Но, скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. Наверное, три недели продлится, может быть, будет стабилизация», — рассказал Чуланов РИА Новости.

Специалист отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с COVID-19, поэтому пока неясно, как вирус поведет себя.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне заявила, что среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 1%. По ее словам, в 16 регионах зафиксирована критическая заполняемость больниц — более 90% коечного фонда, а еще в пяти — заняты 95% мест. Всего в России развернуто около 223 тыс. коек — только 19% из них свободно.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Путин заявил, что Россия лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии.
Несогласные с этим могут просто сдохнуть, остальные попадут в рай.
doorbal_
Продолжают отрицать наличие ковида в декабре прошлого года... Только переболевших ещё в декабре это слишком очевидно. %)
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