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28.10.2020 15:05
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Вице-премьер Голикова: В 16 российских регионах заполняемость больниц достигла критического уровня. Всего по стране свободны менее 20% коек

Среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом составляет 1%. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 28 октября на совещании, которое президент Владимир Путин проводит с членами правительства.

«Ситуация продолжает осложняться. Среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», — сообщила Голикова. По ее словам, в 16 регионах зафиксирована критическая заполняемость больниц — более 90% коечного фонда, а еще в пяти — заняты 95% мест. Всего в России развернуто около 223 тыс. коек — только 19% из них свободно.

В ходе совещания Татьяна Голикова поручила руководителям регионов вместе с Роспотребнадзором на системной основе тестировать медицинских работников на коронавирус, а также подчеркнула, что Минобрнауки должно задействовать старшекурсников, преподавателей и профессоров медицинских вузов не только для работы с ковидными больными, но и «в рамках первичного звена здравоохранения». Сейчас, по ее словам, в борьбу с COVID-19 вовлечены более 24 тыс. студентов, более 11 тыс. ординаторов и около 500 преподавателей.

Владимир Путин сообщил, что говорить о второй волне коронавируса в России еще рано, поскольку до некоторых регионов только добралась первая. Он также потребовал выделить регионам дополнительно 10 млрд рублей на средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
Это не вторая волна, а хвост первой. Вторая еще не подошла.
Paul3390
Интересно - хоть одна падла ответит за так называемую оптимизацию медицины?
Fenomen
Ерунда. Сказано же вам - второй волны нетути.
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