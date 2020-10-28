США готовы развернуть в Европе свои ракеты для сдерживания России

США готовы развернуть ракеты средней и малой дальности в Европе для сдерживания России, если это потребуется. Об этом 28 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.



«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — сказал О'Брайен.

Впрочем, его страна будет готова продлить с РФ договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на год, если стороны поймут, каким образом будет проходить проверка соблюдения договоренностей.