США готовы развернуть в Европе свои ракеты для сдерживания России

США готовы развернуть ракеты средней и малой дальности в Европе для сдерживания России, если это потребуется. Об этом 28 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.
«Мы вышли из договора о РСМД, мы разрабатываем гиперзвуковое оружие, системы доставки баллистических ракет <...> Мы разместим такое же вооружение при необходимости в Европе для сдерживания России», — сказал О'Брайен.
Впрочем, его страна будет готова продлить с РФ договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на год, если стороны поймут, каким образом будет проходить проверка соблюдения договоренностей.
«Мы предложили продлить новый ДСНВ на год. И одновременно обе стороны — Россия и Соединенные Штаты — согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это нам время, дабы договориться о новой, действительно замечательной долгосрочной сделке по контролю над вооружениями с россиянами. Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке», — заявил О'Брайен.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова не размещать на европейской части ракеты 9М729, но при условии ответных шагов со стороны НАТО.
Также 16 октября Путин предложил продлить договор СНВ-3 с США «хотя бы на год» безо всяких условий. Вашингтон заявил, что готов поспособствовать в продлении договора, но только при «заморозке» ядерного оружия сторон.
США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.