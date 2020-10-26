Путин: Россия готова не размещать на европейской части ракеты 9М729, но при условии ответных шагов со стороны НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Документ 26 октября опубликовала пресс-служба Кремля.
«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении.
Также Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
«Предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС РФ в Калининградской области», — предложил президент.
В том же заявлении Путин высказал мнение, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.
США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.