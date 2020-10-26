FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
26.10.2020 13:21
3
Печать

Путин: Россия готова не размещать на европейской части ракеты 9М729, но при условии ответных шагов со стороны НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Документ 26 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении.

Также Путин предложил НАТО проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

«Предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей. В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах ВС РФ в Калининградской области», — предложил президент.

В том же заявлении Путин высказал мнение, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

OldObyvatel
Врет как-то неубедительно и невпопад с другими врунами. Сначала говорили, что нет такой ракеты, потом признали, что ракета есть но не средней дальности, теперь объявил путин, что и ракета есть и именно средней дальности, но размещать ее не будем, если таковых не будет и стой стороны.
А то, что разработка таких ракет запрещена, он забыл?
Malyshev73
Да нет ракет у владимира -нелегала)).СШа новое поколение ракет выпустил и СНВ-3 им не нужны.
hal9000
Что значит по доброй воле?...любую добрую волю надо записать обговорить утвердить заверить печатью..ато сегодня например я проснулся с хорошим настроением...но где гарантия что завтра так же проснусь...?!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний