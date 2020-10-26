Путин: Россия готова не размещать на европейской части ракеты 9М729, но при условии ответных шагов со стороны НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Документ 26 октября опубликовала пресс-служба Кремля.



«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», — говорится в заявлении.

