Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы и рисках «неконтролируемой эскалации»

Президент России Владимир Путин считает, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. Текст заявления 26 октября приводит пресс-служба Кремля.



Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль он играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, говорится в документе.



«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности», — резюмировал Путин.

