Путин заявил о новых угрозах для безопасности Европы и рисках «неконтролируемой эскалации»
Президент России Владимир Путин считает, что с учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности. Текст заявления 26 октября приводит пресс-служба Кремля.
Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль он играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, говорится в документе.
«Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности», — резюмировал Путин.
США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. Он действовал с 1988 года. Причиной выхода в Вашингтоне называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии — с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.