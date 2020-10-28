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28.10.2020 17:52
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Минтруд начнет по-другому оценивать бедность в России

Министерство труда РФ пересмотрит критерии оценки бедности населения. Сейчас идет работа над разработкой нового метода расчета прожиточного минимума и МРОТ, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, пишет 28 октября ТАСС.

«Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В сентябре Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России и установить его на отметке в 11 653 рублей, а также в целом начать по-другому его рассчитывать. Правительство РФ 25 сентября одобрило предложение ведомства о новых методах подсчета ПМ.

27 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России проблему с крайней нищетой «уже давно» преодолели.

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Комментарии (6)

alexpv
Еще каких-то 10-15 лет назад прожиточный минимум имел хоть какой-то смысл, услуги ЖКХ составляли в нем процентов 10-15.
Теперь же, когда квартплата захудаленькой однушки в панельном доме 70-ых годов постройки составляет почти 50% от этого самого прожиточного минимума, то совершенно ясно, что прожить на него невозможно даже если жить впроголодь и тратить только на самые дешевые продукты.
Nat_May
Как??? Как, Карл, рассчитать МРОТ, если твоя зп не менее 150ти к????🙈
Otkating
Приезжает Горбачев в колхоз. Интересуется как дела.
— Да плохо, Михаил Сергеевич!
— А что плохо? Вы поделитесь!
— Да вот куры не несутся…
— А вы поставьте перед ними зеленую табличку!…
Поставили. Через месяц Горбачев интересуется, как дела на сей раз.
— Все-равно куры не несутся…
— Нарисуйте на табличках белый треугольник.
Спустя некоторое время:
— Михал Сергеевич, все куры сдохли.
— Неужто все? Жаль, у меня еще столько разных идей было!…
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