Минтруд начнет по-другому оценивать бедность в России

Министерство труда РФ пересмотрит критерии оценки бедности населения. Сейчас идет работа над разработкой нового метода расчета прожиточного минимума и МРОТ, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, пишет 28 октября ТАСС.
«Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, какими образом определять бедность», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
В сентябре Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России и установить его на отметке в 11 653 рублей, а также в целом начать по-другому его рассчитывать. Правительство РФ 25 сентября одобрило предложение ведомства о новых методах подсчета ПМ.
27 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России проблему с крайней нищетой «уже давно» преодолели.