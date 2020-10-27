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27.10.2020 21:34
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Кудрин заявил о победе над крайней нищетой в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя рост на фоне пандемии доли людей, живущих за чертой крайней бедности, сказал, что в России эту проблему «уже давно» преодолели, пишет 27 октября РБК.

«По меркам, как сказал [министр экономического развития Решетников] Максим Геннадьевич, чуть больше доллара в день расходы считается, что это критерий бедности, который существует в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — заявил Кудрин 27 октября в эфире «России 24».

Согласно приведённым им данным, в начале пандемии 8,2% людей на Земле жили на сумму менее доллара в день, на сегодняшний день эта доля увеличилась до 8,8%.

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Комментарии (15)

ЯКраснорецц
Интересно, а когда пенсионер или какой-нибудь охранник получает 7000-8000 р в месяц. Отдает из них 3-4 тысячи на коммуналку. Итого 3-4 тысячи на еду, что сейчас аж по полдолара в день. А ведь таких миллионы и если живут одни это жуть . Документальные фильмы о нищете в русской глубинке 21 века это какой-то позор. Настоящее время неплохо снимает - интересная Путинская стабильность.
McGillavry
Это ещё не повод беспокоиться. Трейдерьё биржевое очень мечтает довести курс до такого состояния, что скоро все будут жить меньше чем на доллар в день, кроме конечно чиновников, топ-менеджеров и биржевого трейдерья, которое будет ходить на унитазы из чистой платины.
gencon
Кудрин наверное имеет в виду жителей средней Азии и силовиков.
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