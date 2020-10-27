Кудрин заявил о победе над крайней нищетой в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя рост на фоне пандемии доли людей, живущих за чертой крайней бедности, сказал, что в России эту проблему «уже давно» преодолели, пишет 27 октября РБК.
«По меркам, как сказал [министр экономического развития Решетников] Максим Геннадьевич, чуть больше доллара в день расходы считается, что это критерий бедности, который существует в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — заявил Кудрин 27 октября в эфире «России 24».
Согласно приведённым им данным, в начале пандемии 8,2% людей на Земле жили на сумму менее доллара в день, на сегодняшний день эта доля увеличилась до 8,8%.