Кудрин заявил о победе над крайней нищетой в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя рост на фоне пандемии доли людей, живущих за чертой крайней бедности, сказал, что в России эту проблему «уже давно» преодолели, пишет 27 октября РБК.



«По меркам, как сказал [министр экономического развития Решетников] Максим Геннадьевич, чуть больше доллара в день расходы считается, что это критерий бедности, который существует в мире. Мы, естественно, эту проблему давно решили. Эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — заявил Кудрин 27 октября в эфире «России 24».

