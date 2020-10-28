«Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо», — пишет Кадыров.

Рамзан Кадыров прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой в России занимаются не руководители регионов, а только президент. Глава Чечни 28 октября в своем телеграм-канале написал, что в целом согласен с пресс-секретарем Владимира Путина.

Песков высказал свою точку зрения, комментируя высказывания главы Чечни о президенте Франции Эммануэле Макроне. Кадыров назвал его «вдохновителем терроризма» из-за поддержки публикаций карикатур на Мухаммеда и акций, в ходе которых их проецировали на правительственные здания.



«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик... Сейчас же, и снова как мусульманин, я повторяю свои ранние слова в отношении Макрона и готов это сделать еще тысячу раз. Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — подытожил глава Чечни.

