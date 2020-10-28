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28.10.2020 07:22
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«Мы предмет зависти для всего мира». Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют вооружению США

Россия, Китай и весь мир завидуют американскому вооружению и технике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном выступлении в штате Висконсин.

«Мы инвестировали $2,5 трлн в Вооруженные силы США и у нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США», — цитирует американского лидера 28 октября ТАСС.

Трамп неоднократно выступал с подобными утверждениями. Он заявлял, что у США есть оружие, о котором «никто ничего не знает». Упоминал также, что Соединенные штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты».

В то же время в США говорили, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер отмечал, что Штаты оказались в этой сфере «в роли догоняющего».

Президент России Владимир Путин заявил о том, что появление у России гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других государств на ее сдерживание. В ответ Трамп заговорил о похищении Россией американских разработок. Якобы страна похитила информацию об аналогичных разработках США у администрации его предшественника Барака Обамы и на ее основе создала свою, как выразился Трамп, «супер-пупер-гиперзвуковую» ракету.

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
Такое ощущение, что им с Путиным один человек тексты пишет ) ну только меняет Россия-США в зависимости от контекста
ProstoZloy
Трамп, ты не прав! Предмет зависти всего мира - это Бреттон-Вудская система!
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