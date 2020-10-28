«Мы предмет зависти для всего мира». Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют вооружению США

Россия, Китай и весь мир завидуют американскому вооружению и технике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном выступлении в штате Висконсин.



«Мы инвестировали $2,5 трлн в Вооруженные силы США и у нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США», — цитирует американского лидера 28 октября ТАСС.



Трамп неоднократно выступал с подобными утверждениями. Он заявлял, что у США есть оружие, о котором «никто ничего не знает». Упоминал также, что Соединенные штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты».

