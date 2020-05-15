Трамп заявил, что США работает над созданием «супер-пупер-ракеты»

Соединенные штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты». Об этом на церемонии представления нового флага Космических сил США, которая состоялась в Белом доме 15 мая, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются. <…> Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», — сказал Трамп.