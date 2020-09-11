Трамп заявил, что у США есть оружие, о котором никто ничего не знает

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США располагают оружием, которого нет у России и Китая. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома 11 сентября.



«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. Системы невероятные», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане. По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо».

В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты», которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. В Пентагоне при этом признали отставание от России и Китая в этой сфере. Президент США распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций, для срочной реализации программ в области гиперзвуковых технологий.

