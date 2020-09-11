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11.09.2020 07:11
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Трамп заявил, что у США есть оружие, о котором никто ничего не знает

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США располагают оружием, которого нет у России и Китая. Слова президента приводит пресс-служба Белого дома 11 сентября.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. Системы невероятные», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане. По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо».

В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты», которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. В Пентагоне при этом признали отставание от России и Китая в этой сфере. Президент США распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций, для срочной реализации программ в области гиперзвуковых технологий.

Позже Пентагон вынужден был объясниться по поводу создания самой быстрой в мире «супер-пупер-ракеты», о которой заявил президент США Дональд Трамп. Выяснилось, что речь шла об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты.

Выборы в США назначены на 3 ноября. Джо Байден, избирающийся от Демократической партии считается основным соперником Трампа, который представляет партию Республиканцев.

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