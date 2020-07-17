В Пентагоне рассказали про испытания «супер-пупер-ракеты» Трампа, для которой Россия готовит контр-гиперзвук
Пентагон вынужден был объясниться по поводу создания самой быстрой в мире «супер-пупер-ракеты», о которой заявил президент США Дональд Трамп. Выяснилось, что речь шла об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты.
«На самом деле он имел в виду недавние испытания ракеты, которые мы провели в марте, во время которых скорость превышала в 17 раз скорость звука», — пояснил представитель американского военного ведомства телеканалу CNN.
В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты работают над созданием «супер-пупер-ракеты», которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. В Пентагоне при этом признали отставание от России и Китая в этой сфере. Президент США распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций, для срочной реализации программ в области гиперзвуковых технологий.
После заявления Трампа последовало заявление президента России Владимира Путина, который пообещал «приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием».
Позже в Минобороны рассказали, что система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и низкоорбитальные спутники в околоземном пространстве.