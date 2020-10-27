FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 20:35
0
Печать

«Эпидемический процесс активизировался во всех субъектах РФ, ситуация напряжённая». Попова объяснила требование носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила требование носить маски растущими рисками в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей, — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24». — Наступает период, когда это делать обязательно, независимо от желания человека, и может наступить ответственность. Это обязательно нужно было сделать, и мы это сделали, потому что риски <...> ухудшения ситуации есть».

Попова охарактеризовала эпидемиологическую ситуацию в России как «напряжённую»: «эпидемический процесс по коронавирусу активизировался во всех субъектах РФ».

Также глава Роспотребнадзора добавила, что в постановлении ведомства все остальные ограничения носят рекомендательный характер, и каждый из регионов вправе сам регулировать правила. Что может измениться в жизни петербуржцев в связи с этим, читайте в материале «Фонтанки».

С 28 октября Роспотребнадзор вводит всеобщий масочный режим на территории России. Попова рекомендует региональным властям ввести комендантский час для развлекательных заведений и общепита — с 23:00 до 6:00.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний