Роспотребнадзор рекомендовал властям регионов усилить коронавирусный режим. «Фонтанка» рассказывает, чего ждать Петербургу, а что уже сделано.

«Проехал в лифте без маски с сотрудником Роспотребнадзора — заплати 40 тысяч рублей»

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано 27 октября. Оно содержит два пункта. Первый обязывает всех граждан носить защитные маски и перечисляет места, где это нужно делать. Второй — это рекомендации для властей регионов по дальнейшему усилению коронавирусного режима. Поскольку рекомендации Роспотребнадзора почти обязательны к исполнению, отреагировать на них придется и петербургским властям. «Фонтанка» проанализировала, что может измениться в жизни Северной столицы.



Где нужно носить маски

Что сказал Роспотребнадзор

Граждане обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания людей считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Что сейчас в Петербурге

Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) при посещении помещений любых организаций, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, а также во всех видах общественного транспорта и такси. Исключение сделано для торжественной регистрации брака, а также для посетителей бассейнов, аквапарков, фитнес-центров, детских игровых комнат, бань, парикмахерских и салонов красоты.

На улице СИЗ нужно носить на остановках общественного транспорта. Зрители спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе должны носить только маски.



Возможные последствия

Помимо обязательного ношения масок на парковках и в лифтах, постановление Роспотребнадзора, как ни странно, дает возможность смягчить режим, поскольку нигде не упоминает перчатки. Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал ношение перчаток «избыточной мерой», так как только 10% заражений COVID-19 происходят контактным путем.

В то же время постановление главного санитарного врача расширяет полномочия сотрудников Роспотребнадзора. Обязывая граждан носить маски, ведомство дает себе право привлекать их к ответственности. Согласно статье 6.3 КоАП РФ, неисполнение требований (в т. ч. постановлений) санитарных властей во время режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для сравнения, городской Кодекс об административных правонарушениях устанавливает максимальный штраф для граждан в размере 4-х тысяч рублей.

Но на практике это вряд ли будет реализовано. Пока Роспотребнадзор выделил в помощь петербургским чиновникам лишь пятерых сотрудников. Кроме того, без поддержки полиции установить личность нарушителя не так и легко.



Кому нельзя работать



Что сказал Роспотребнадзор

Запретить юридическим лицам и ИП проведение зрелищно-массовых мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00.

Что сейчас в Петербурге

С 26 октября запрещена работа общепита с 23:00 до 6:00 утра (исключения: АЗС, вокзалы, аэропорт, работа на доставку и в номера отелей). Также нельзя вести в любое время «деятельность в области отдыха и развлечения» на территории объектов общественного питания. То есть бары, кафе и рестораны могут в разрешенное время только кормить, но не развлекать гостей. Возможные последствия

Исполнение рекомендации Роспотребнадзора может повлечь ограничения по времени работы и для других предприятий: например, концерты и театральные представления и спортивные соревнования надо будет заканчивать до 23:00.

А вот послаблений режима, о которых просят участники рынка, вряд ли стоит ожидать.

Ужесточение режима для людей старше 65

Что сказал Роспотребнадзор

Принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе посредством осуществления ограничительных мероприятий) для защиты групп риска заболевания COVID-19, в первую очередь людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями.



Что сейчас в Петербурге

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет носит рекомендательный характер. Но организациям и ИП необходимо направить в комитет по промышленной политике информацию о номерах телефонов работников 65+ (без персональных данных), которых нельзя перевести на удалёнку и объяснить почему

Возможные последствия

Введение обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее Смольный не исключал такого развития событий, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

