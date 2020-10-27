Следователи нашли тела погибших при взрыве на танкере в Керченском проливе
В ходе осмотра танкера «Генерал Ази Асланов», взорвавшегося в Керченском проливе, следователи обнаружили останки трех членов экипажа, ранее считавшихся пропавшими. Об этом 27 октября сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«В ходе осмотра места происшествия обнаружены предположительно останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — пишут следователи.
Ранее сообщалось, что от танкера отвалилась часть конструкций, но угрозы затопления нет.
24 октября на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус».