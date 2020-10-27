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27.10.2020 19:31
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Следователи нашли тела погибших при взрыве на танкере в Керченском проливе

В ходе осмотра танкера «Генерал Ази Асланов», взорвавшегося в Керченском проливе, следователи обнаружили останки трех членов экипажа, ранее считавшихся пропавшими. Об этом 27 октября сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: СК РФ

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены предположительно останки пропавших членов экипажа, для установления личности погибших назначены генетические экспертизы», — пишут следователи.

Ранее сообщалось, что от танкера отвалилась часть конструкций, но угрозы затопления нет.

Фото: СК РФ

24 октября на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус».

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Комментарии (2)

Старец
Люди, не пишите своё мнение! Роботы-цензоры пропускают только словоблудие ни о чём. Потрепались - и гуляйте, берегите свои нервы. Просто собирают инфо о вас, о ваших мнениях!
Старец
Вот ведь интересно. Написал коммент, вроде всё прилично, а этот робот-модер не пропустил! Настроен даже слова из словаря Даля не пущать. Просто маразм!
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