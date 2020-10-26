От взорвавшегося в Керченском проливе танкера отвалилась часть конструкций. Угрозы затопления судна нет
Часть вывернутых конструкций в результате взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море отвалилась и ушла под воду, угрозы затопления самого судна нет.
«Нормальному передвижению судна мешал сегмент палубного настила и борта — очень длинный кусок металла, вывернутый взрывом наружу, который свисал ниже киля на восемь метров, поэтому трудно было буксировать судно. В этой связи велась подготовка по отрезанию этого ломтя, но сегодня утром часть этого металла отвалилась», — сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
По его словам, на данный момент принято решение отбуксировать аварийный танкер на другую якорную стоянку.
«Сейчас туда направляется группа водолазов, которая окончательно зачистит этот участок судна для подготовки к буксировке в порт. Важно, что нет утечки нефтепродуктов никаких в воду, соответственно нет угрозы для экологии, в судно также вода не поступает», — подчеркнул Кравченко.
Накануне вечером на нефтяном танкере, который, как утверждается, следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС подтвердили исправность судна до аварии. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или работы с огнём. 10 членов экипажа были спасены проходящим теплоходом «Сириус», трое пропали без вести.