От взорвавшегося в Керченском проливе танкера отвалилась часть конструкций. Угрозы затопления судна нет

Часть вывернутых конструкций в результате взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море отвалилась и ушла под воду, угрозы затопления самого судна нет.



«Нормальному передвижению судна мешал сегмент палубного настила и борта — очень длинный кусок металла, вывернутый взрывом наружу, который свисал ниже киля на восемь метров, поэтому трудно было буксировать судно. В этой связи велась подготовка по отрезанию этого ломтя, но сегодня утром часть этого металла отвалилась», — сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

