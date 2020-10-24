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24.10.2020 20:51
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В Азовском море взорвался танкер «Генерал Ази Асланов». Часть моряков не могут найти

В Азовском море идёт спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов», шедшем в Ростов-на-Дону под российским флагом. Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Сообщение о ЧП поступило в 18.40. Предварительно, во втором танке произошёл взрыв.

«Судно следовало в Ростов-на-Дону, проследовав перед этим по Керченскому проливу, оно уже находилось на выходе, в Азовском море непосредственно», — заявили в Росморречфлоте.

Экипаж судна состоит из 13 человек, десятерых из них подобрал теплоход «Сириус». Троих людей, оказавшихся за бортом, пока не нашли. После взрыва на танкере начался пожар, судно накренилось, но остаётся на плаву. Три спасательных судна «Меркурий», «Импульс» и «Александр Сизонцев» прибудут к месту происшествия в 21:30.

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Комментарии (4)

Otkating
«Генерал Ази Асланов» под российским флагом.
Bobr Dobr
Да флаг российский. С другим по внутренним водным путям не пускают.
А вот владелец: Armada Trading-3 Co Ltd, Istanbul, Turkey
parsec
Нельзя такими именами российские суда называть!
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