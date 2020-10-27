Лавров самоизолировался после контакта с заражённым COVID-19

Угроза заражения коронавирусом нависла над министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили 27 октября в департаменте информации и печати МИД РФ, глава ведомства контактировал с человеком, у которого выявили COVID-19. После этого Лавров отправился на самоизоляцию. Все встречи и визиты, назначенные ранее, пришлось отложить на более поздний срок.

При этом внешнеполитическое ведомство заверило, что его руководитель чувствует себя хорошо.

Коронавирусом переболели уже несколько российских министров. Среди них — премьер Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Не обошёл ковид стороной и председателя правления ГК «Роснано» Анатолия Чубайса, нескольких депутатов Госдумы и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.