FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
76.44р90.45р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 18:05
0
Печать

Лавров самоизолировался после контакта с заражённым COVID-19

Угроза заражения коронавирусом нависла над министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили 27 октября в департаменте информации и печати МИД РФ, глава ведомства контактировал с человеком, у которого выявили COVID-19. После этого Лавров отправился на самоизоляцию. Все встречи и визиты, назначенные ранее, пришлось отложить на более поздний срок.

При этом внешнеполитическое ведомство заверило, что его руководитель чувствует себя хорошо.

Коронавирусом переболели уже несколько российских министров. Среди них — премьер Михаил Мишустин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Не обошёл ковид стороной и председателя правления ГК «Роснано» Анатолия Чубайса, нескольких депутатов Госдумы и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний