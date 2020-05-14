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14.05.2020 13:45
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Министр культуры Ольга Любимова излечилась от коронавируса

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова излечилась от коронавируса. Об этом она сама 14 мая сообщила ТАСС.

«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо», — заявила агентству Любимова.

Она добавила, что болезнь протекала в легкой форме. Глава Минкульта лечилась на дому почти три недели.

Напомним, ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции, о его здоровье в ведомстве говорить отказываются.

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Комментарии (7)

Balamut
слетала на Мальдивы и здоровье теперь в порядке...
Константа
Всё чудесатее и чудесатее... и что предписания роспотребнадзора не выполняется о двухнедельном карантине после выздоровления? Дисциплина хромает, куда там начальство всех министров смотрит?
Владислав М
Странно, роспотребнадзор заявляет что: "Опасным для окружающих человек может оставаться в течение 14 дней после исчезновения всех симптомов", а она сразу после выписки уже на работу побежала.
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