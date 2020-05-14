Министр культуры Ольга Любимова излечилась от коронавируса

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова излечилась от коронавируса. Об этом она сама 14 мая сообщила ТАСС.
«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе. Чувствую себя хорошо», — заявила агентству Любимова.
Она добавила, что болезнь протекала в легкой форме. Глава Минкульта лечилась на дому почти три недели.
Напомним, ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции, о его здоровье в ведомстве говорить отказываются.