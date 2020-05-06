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06.05.2020 21:19
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Глава Минобрнауки ушел в самоизоляцию. О его здоровье в министерстве не говорят

Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом 6 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции», - сообщили в министерстве информагентству. При этом там подчеркнули, что предоставить информацию о здоровье Фалькова не могут согласно закону «О персональных данных».

В Минобрнауки уточнили, что 74% госслужащих из центрального аппарата ведомства переведены на дистанционный режим работы.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирус нашли у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, а также у министра культуры Ольги Любимовой.

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Комментарии (2)

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здоровья всем! без оглядок на чины и звания
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