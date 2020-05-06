Глава Минобрнауки ушел в самоизоляцию. О его здоровье в министерстве не говорят

Глава Минобрнауки Валерий Фальков находится на самоизоляции. Об этом 6 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«Министр, как и значительная часть сотрудников министерства, в эти дни работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции», - сообщили в министерстве информагентству. При этом там подчеркнули, что предоставить информацию о здоровье Фалькова не могут согласно закону «О персональных данных».



В Минобрнауки уточнили, что 74% госслужащих из центрального аппарата ведомства переведены на дистанционный режим работы.

