За несколько часов до начала длинных майских праздников грянула федеральная новость. Коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин. «Фонтанка» рассказывает, как об этом объявили стране.

Премьер получил «корону». И освободил кресло для Белоусова. Время самое удачное: после совещания c президентом, но перед майскими

Фото: с сайта premier.gov.ru

Премьеру-министру Михаилу Мишустину до того, как он узнал о своем положительном диагнозе на коронавирус, пришлось отсидеть видеосовещание по борьбе с экономическими последствиями COVID-19 с президентом. На всю страну об этом председатель кабмина объявил уже тет-а-тет Владимиру Путину. Последний просил позвонить из больницы. На публикацию указа о назначении исполняющего обязанности захворавшего потребовалось 5 минут. А в сети поползли предположения, что с окончанием болезни обратно Мишустин в премьерское кресло может уже не вернуться.



Вечером 30 апреля страна наблюдала, как Владимир Путин проводит видеосовещание с членами правительства и ключевыми чиновниками, где присутствовали, в том числе, московский мэр Сергей Собянин и глава правительства РФ Михаил Мишустин. На повестке стоял второй пакет «антивирусных» мер и предстоящий отчет высокопоставленных чиновников о том, как исполняются уже принятые.

В течение того часа, когда завершилось совещание и началась трансляция доклада Мишустина Путину, в эфире телеканала «Россия 24», который транслировал оба мероприятия, появился глава столицы, который эмоционально обрисовал ситуацию с COVID-19.

«Ну это критическая история. Реально критическая история! Серьезная! Серьезнейшая проблема! И когда я слышу безответственные разговоры: у нас уже все замечательно, буквально несколько дней и мы все победим. Слушайте! Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания», - говорил он. Фоном служили кадры работы медиков в «противочумных» костюмах.



Десять минут спустя политические телеграм-каналы наполнились слухами со ссылкой на источники — коронавирусом заразился премьер! Еще через десять минут в эфире того же канала во время видеодоклада президенту сам глава правительства бодрым тоном подтвердил эту информацию. Чиновник объявил, что тесты на COVID-19 дали положительный результат. Выглядел Мишустин, казалось, даже слегка виновато, и подробно объяснил руководителю, что и зачем теперь будет предпринимать.



«В соответствии с требованием Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», - сказал он и заверил главу государства, что правительство продолжит работу в штатном режиме. «Я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ремовича Белоусова».

Президент в ответ констатировал, что произошедшее с премьером может произойти с каждым, а сам Мишустин, члены правительства и сотрудники администрации президента находятся в зоне особого риска, так как без прямого общения с людьми не обойтись. «Надеюсь, вы будете оставаться в такой же хорошей рабочей форме. И будете принимать самое активное участие в выработке тех решений, о которых мы говорили в том числе на совещании сегодня», - сказал Путин. Глава страны особо отметил, без мнения и участия Мишустина окончательные решения не будут приниматься. А заболевший призвал россиян вести себя на майских праздниках ответственно.



«Приедете когда в больницу - позвоните мне обязательно. Жду вашего звонка», - этим наказом президент завершил видеовстречу с собиравшимся вроде бы только что самоизолироваться, а вовсе не отправляться к врачам, премьером. «Хорошо», - пообещал тот с улыбкой.

Сразу после окончания главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил — у Мишустина высокая температура, 39. Это незамедлительно подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который добавил, что премьера госпитализировали. Хотя из слов самого премьера можно было бы сделать вывод, что чиновник вовсе не «геройствовал» с температурой на совещании. Комментируя позднее ситуацию, глава кабмина уточнил, что доложил президенту сразу — как сам узнал.

Тем временем на сайте Кремля все так же оперативно (спустя пять минут!) появился подписанный президентом указ о назначении Белоусова и.о. премьера.

Одновременно со слухами о высокой температуре страна наблюдала, как в прямом эфире о болезни премьера узнал московский мэр, который тут же расценил это как «сигнал всем нам». И предложил отложить «популистские разговоры, что у нас все уже хорошо и давайте погуляем. Ну давайте погуляем! Но чем это закончится?» - кипятился градоначальник.



Тем временем по телеграм-каналам неслись слухи: Мишустин максимально ограничил свои контакты еще несколько недель назад, на «корону» проверят всех, с кем контактировал заболевший. И сулили больному конец карьеры. Во время доклада, после того, как Мишустин объявил об уходе на самоизоляцию, Владимир Путин то ли что-то подчеркнул, то ли вычеркнул из бумаг перед собой. Этот момент не остался незамеченным для шуток.

Из СМИ аналогичное предположение со ссылкой на слова собственного близкого к кабмину источника сделала «Медуза», которая обращая внимание, что уход главы правительства на больничный не требует отдельного указа президента — и.о. автоматически становится его заместитель. Из чего делалось предположение — в кресло главы правительства чиновник уже может не вернуться. Тем более, что в президентском указе о назначении Белоусова и.о. отсутствует слово «временный».

Напомним, что именно Андрей Белоусов, тогда в статусе помощника Путина, является автором нашумевшей в 2018-м году идеи изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов у 14 компаний металлургической отрасли и производителей удобрений для исполнения майских указов.

