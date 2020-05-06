Коронавирус обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает 6 мая РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачёву.

Усачёва рассказала, что тест на COVID-19 показал положительный результат, но показаний к госпитализации нет. По словам пресс-секретаря, Любимова давно ушла на самоизоляцию и продолжает работать из дома.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — заверила Усачева.



Министр культуры стала третьим членом правительства, у кого выявили COVID-19. Ранее о положительном результате теста на коронавирус 30 апреля рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его замещает вице-премьер Андрей Белоусов. Заразился также и глава Минстроя Владимир Якушев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что после инфицирования Мишустина охрана здоровья Путина находится на максимальном уровне.