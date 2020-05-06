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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 14:45
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Коронавирус обнаружен у министра культуры Ольги Любимовой

Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщает 6 мая РБК со ссылкой на пресс-секретаря министра Анну Усачёву.

Усачёва рассказала, что тест на COVID-19 показал положительный результат, но показаний к госпитализации нет. По словам пресс-секретаря, Любимова давно ушла на самоизоляцию и продолжает работать из дома.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — заверила Усачева.

Министр культуры стала третьим членом правительства, у кого выявили COVID-19. Ранее о положительном результате теста на коронавирус 30 апреля рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас его замещает вице-премьер Андрей Белоусов. Заразился также и глава Минстроя Владимир Якушев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что после инфицирования Мишустина охрана здоровья Путина находится на максимальном уровне.

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Комментарии (3)

efela
Если они дальше будут в таких темпах самовыпиливаться, мы без правительства останемся. Впрочем, не уверена, что на нашей жизни это как-то отразиться.
холодец
В метро они не ездят, в магазины не ходят. И с экранов эти люди учат нас как не заразиться. Бред
NasushnyBread
Интересно каким путём произошло заражение. Ну просто любопытно ;-D
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