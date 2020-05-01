Песков: После заражения Мишустина охрана здоровья президента «на максимальном уровне»
Охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения премьера Михаила Мишустина. Об этом 1 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Напомним, о том, что тест Мишустина на коронавирус дал положительный результат, стало известно накануне. Об этом объявил сам премьер в ходе совещания с президентом. Исполняет обязанности Мишустина первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подробнее о том, кто и как заменил премьера, читайте на «Фонтанке».