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01.05.2020 17:04
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Песков: После заражения Мишустина охрана здоровья президента «на максимальном уровне»

Охрана здоровья Владимира Путина находится на максимальном уровне, особенно после заражения премьера Михаила Мишустина. Об этом 1 мая заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, о том, что тест Мишустина на коронавирус дал положительный результат, стало известно накануне. Об этом объявил сам премьер в ходе совещания с президентом. Исполняет обязанности Мишустина первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подробнее о том, кто и как заменил премьера, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

22ilves
Ув. Леонид Ильич продолжал плодотворно работать с документами даже находясь в холодильнике.
SNOW
На фоне того как организовано дело с "охраной здоровья" населения, неприлично такие вещи заявлять. Президент должен не за свое здоровье дрожать, а о народе думать.
WuhanRockCafe
Надеюсь, что у и выдающегося политического деятеля современности Дмитрия Анатольевича Медведева охрана от всепроникающего гибельного поветрия также на высшем уровне.
Страна не перенесет такой одновременной утраты.
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