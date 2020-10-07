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07.10.2020 17:32
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Анатолий Чубайс подхватил коронавирус

Председатель правления ГК «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. О том, что пандемия не обошла его стороной, экс-министр экономики рассказал в Facebook 7 октября.

Чубайс сообщил, что положительный тест на ковид получил после командировки, и теперь у него «небольшая температура и кашель». Глава «Роснано» заверил, что это не мешает ему работать. Самоизолировавшись, он продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно, как и вся компания.

«Лишний раз убедился в правильности этого решения (удалённой работы сотрудников «Роснано». — Прим. ред.). Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — пожелал Чубайс.

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/anatoly.chubays
Фото: скриншот с https://www.facebook.com/anatoly.chubays

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Комментарии (12)

mikkola2008
Россияне в надежде. Когда эта тварь рыжая сдохнет наконец.
Майор Пронин
А я желаю Анатолию Борисович скорейшего выздоровления. Уж очень хочется наблюдать эту особь на скамье подсудимых.
Капитан Очевидность2
А россияне замерли в томительном ожидании долгожданного радостного события?
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