Анатолий Чубайс подхватил коронавирус

Председатель правления ГК «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. О том, что пандемия не обошла его стороной, экс-министр экономики рассказал в Facebook 7 октября.

Чубайс сообщил, что положительный тест на ковид получил после командировки, и теперь у него «небольшая температура и кашель». Глава «Роснано» заверил, что это не мешает ему работать. Самоизолировавшись, он продолжает выполнять свои должностные обязанности дистанционно, как и вся компания.

«Лишний раз убедился в правильности этого решения (удалённой работы сотрудников «Роснано». — Прим. ред.). Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья», — пожелал Чубайс.