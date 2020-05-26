Глава Минстроя вышел на работу. Он переболел коронавирусом

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вышел на работу после излечения от коронавируса. Об этом 26 мая пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя.



В ведомстве уточнили, что Якушев уже сегодня планирует присутствовать на совещании по вопросам поддержки строительной отрасли и ЖКХ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.



«Владимир Владимирович вышел на работу 22 мая, в пятницу, с этого времени Никита Евгеньевич Стасишин перестал быть исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ», — подчеркнули в Минстрое.

