FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 11:34
0
Печать

Глава Минстроя вышел на работу. Он переболел коронавирусом

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вышел на работу после излечения от коронавируса. Об этом 26 мая пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

В ведомстве уточнили, что Якушев уже сегодня планирует присутствовать на совещании по вопросам поддержки строительной отрасли и ЖКХ с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Владимир Владимирович вышел на работу 22 мая, в пятницу, с этого времени Никита Евгеньевич Стасишин перестал быть исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ», — подчеркнули в Минстрое.

Напомним, о том, что Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, стало известно 1 мая. Позднее главу Минстроя выписали из больницы, долечивался он дома.

Напомним, COVID-19 уже также переболели министр культуры Ольга Любимова и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Коронавирус добрался и до премьера Михаила Мишустина, а также пяти депутатов Госдумы и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Последний долечивается дома.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний