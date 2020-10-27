Пробка из машин скорой медицинской помощи, которая образовалась накануне вечером у «Ленэкспо», не рассосалась даже днём 27 октября.
Фотокорреспондент «Фонтанки» насчитал за охраняемым Росгвардией периметром семь карет скорой помощи. На каждую уходит по 20–30 минут.
Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Тем не менее, статистика заболеваемости коронавирусом несколько недель ставит ежедневные рекорды в Петербурге. 27 октября зарегистрировали 721 новый случай.