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27.10.2020 14:50
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Очередь из скорых продолжает собираться у «Ленэкспо»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Пробка из машин скорой медицинской помощи, которая образовалась накануне вечером у «Ленэкспо», не рассосалась даже днём 27 октября.

Фотокорреспондент «Фонтанки» насчитал за охраняемым Росгвардией периметром семь карет скорой помощи. На каждую уходит по 20–30 минут.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как писала «Фонтанка», новый корпус на 295 коек смогли открыть только после получения медицинской лицензии — из-за проволочки с документами произошла задержка. Проблему Смольный не отрицал, но уверял, что особой необходимости в «Ленэкспо» нет. Тем не менее, статистика заболеваемости коронавирусом несколько недель ставит ежедневные рекорды в Петербурге. 27 октября зарегистрировали 721 новый случай.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Конгрессо-выставочный концлагерь!
kagemusha
Напоминает сценки из американских фильмов про зомби апокалипсисы. Где еще стоит очередь на КПП, такой вот герой в ОЗК светит каждому в глаз фонарем, вдруг начинает орать "У нас зараженный", и тут же бедолагу куда то утаскивают солдаты. Вспомните, такого кинца полно было.
Маэстро
Госпиталь строгого режима?
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