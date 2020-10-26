«Спутником V» укололись уже 19 тысяч россиян, 15% сообщили о «побочке». Снижение уровня антител через 2–3 месяца разработчик называет нормальным

Первым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вакцинировали в рамках третьего этапа клинических исследований около 19 тысяч человек. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«На сегодняшний день вакцинированы первым компонентом порядка 19 тысяч человек, первым и вторым компонентом — порядка шести с половиной тысяч человек. Те побочные эффекты, которые наблюдаются, они незначительные и полностью соответствуют инструкции по применению», — сказал Гинцбург 26 октября в интервью телеканалу «Россия 24».