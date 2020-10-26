«Спутником V» укололись уже 19 тысяч россиян, 15% сообщили о «побочке». Снижение уровня антител через 2–3 месяца разработчик называет нормальным
Первым компонентом российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вакцинировали в рамках третьего этапа клинических исследований около 19 тысяч человек. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«На сегодняшний день вакцинированы первым компонентом порядка 19 тысяч человек, первым и вторым компонентом — порядка шести с половиной тысяч человек. Те побочные эффекты, которые наблюдаются, они незначительные и полностью соответствуют инструкции по применению», — сказал Гинцбург 26 октября в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом 85% привитых переносят вакцинацию без побочных эффектов, отметил он. Те, кому повезло меньше, могут испытывать повышение температуры до 38 градусов, головную боль, ломоту в мышцах и покраснения в месте введения вакцины.
По словам главы Центра им. Гамалеи, через 2–3 месяца количество антител снижается и может опуститься до нулевого уровня, но это «нормальное явление»: появляются так называемые клетки памяти, которые при новой встрече с возбудителем смогут синтезировать нужный объём антител не за 2–3 недели, а за 3–4 дня.
11 августа президент РФ рассказал о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку. 14 октября президент сообщил и о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России зарегистрируют третью вакцину от коронавируса.