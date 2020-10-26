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26.10.2020 17:42
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В 2021 году Смольный планирует расселить 1400 коммуналок. Беглов просит доработать законопроект, изменяющий жилищную политику

В следующем году Смольный планирует расселить 1400 коммунальных квартир и улучшить жилищные условия 3500 семей. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 26 октября на рабочем совещании с членами правительства в ходе рассмотрения проекта городского закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики».

Проект закона изменяет правила расселения коммунальных квартир. В частности, средства на улучшение жилищных условий по нему в первую очередь планируют выделять тем, кто готов выселяться всей квартирой. Ранее в тех случаях, когда с этим были согласны не все собственники помещений, выплаты предоставлялись отдельным очередникам, готовым сменить жилье.

Законопроект, по мнению Беглова, должен быть доработан. Губернатор отметил, что очередники должны получить возможность выкупать комнаты в коммуналках по льготной цене. В случае, если семья освобождает помещения, в них должны не заселять новых жильцов, а продавать остальным жителям квартиры, считает градоначальник. Кроме того, по мнению Беглова, помощь должны получать только социально не защищенные петербуржцы: льготники и малоимущие.

Сейчас, по данным Смольного, в городе насчитывается 65 000 коммунальных квартир, в которых проживает 218 тысяч семей. В городской очереди числится 79 тысяч семей.

Напомним, в августе Беглов раскритиковал работу жилкома по расселению коммуналок и потребовал придумать, как ускорить процесс. В ходе так называемых «нулевых чтений» бюджета на ближайшие три года жилком просил добавить на реализацию программы 2,6 млрд рублей, в базовых показателях значились 1,5 млрд.

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Комментарии (3)

SSGHQ
Нельзя расселять коммуналки. На каком основании им дают субсидии? Аварийное жилье больше нуждается в средствах. Почему остальные люди за это должны платить?
Kezevo
Бегловым то и его замам виднее из 3 этажных квартир на Крестовском и петроградке, как там доли в коммуналке продавать
AP-SPb
Ну все, расселение коммуналок остановится окончательно. Как всегда по классике: заставь Сбеглова Богу молиться он весь город расшибет.
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