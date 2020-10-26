Прогноз Минэкономразвития: Российская экономика восстановится до докризисных уровней во втором полугодии 2021 года
Минэкономразвития (МЭР) РФ ожидает восстановления российской экономики до докризисных показателей во втором полугодии 2021 года. Об этом 26 октября глава ведомства Максим Решетников заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года, — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде. — Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санитарно-эпидемиологических факторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса».
При этом он отметил, что правительство не планирует пересматривать прогноз социально-экономического развития страны, потому что не видит в этом необходимости.
Ранее МЭР представило два прогноза — базовый и консервативный, основанный на неприятных предположениях эпидемиологического характера. При этом ни в одном из них нет «второй волны». По итогам 2020 года Минэкономразвития ожидает снижение ВВП на уровне 3,9%, а в 2021 году — уже прогнозирует рост на 3,3%.