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На самом деле вариантов два: базовый, т.е. наиболее вероятный, и консервативный, основанный на неприятных предположениях эпидемиологического характера. Ни в одном из прогнозов нет «второй волны», но именно коронавирус и его эффект являются основными рисками.



Экономика в целом прошла пандемические ограничения не с теми потерями, которых от нее ждали. Понятно, что потребительский спрос ушел в штопор и, например, объем платных услуг в апреле и мае сократился почти на 40%, а розничный оборот — на 22,6% и 18,6% соответственно. Однако в базовых отраслях «масштаб падения оказался более умеренным». В частности, обрабатывающая промышленность в те же месяцы просела на 10% и 7,2%, промпроизводство — на 6,6% и 9,6%, стройка — на 2,3% и 3,1%. Всего во втором квартале ВВП снизился на 8% год к году, а за первое полугодие — на 3,4%. В июле зафиксировано падение на 5,9%, в июле — на 4,6%, в августе — на 4,3%. По итогам года снижение ВВП ожидается на уровне 3,9%. Дальше, по базовому прогнозу, только рост: в 2021 году — на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023-м — 3%. В консервативном варианте показатель ни разу не превышает 3 %. Основным источником роста ВВП останется внутренний спрос. Экспорт и импорт, которые, просели в 2020 году, будут восстанавливаться, но экспорт до уровня 2019-го за 3 года так и не дойдет.



Финансовые рынки переживают пандемию относительно благополучно. После обвала в марте глобальные фондовые индексы сравнительно быстро восстановились благодаря мерам экономической поддержки — к примеру, ультрамягкой денежно-кредитной политике центробанков. Впрочем, в этом разрыве — практическое благополучие финансистов и все еще тяжелые времена для реальной экономики — МЭР видит риски.



Сырье также оттолкнулось ото дна. Медь, никель и цинк торгуются на 7–9% дороже, чем в начале года, алюминий дешевле, но лишь на 1%. «Кроме того, в условиях роста неопределенности цена на золото достигла исторических максимумов, — пишет МЭР, — более 2000 долларов за тонну в отдельные торговые сессии августа». Здесь, кажется, чиновники заигрались в оптимизм. 2 тысячи долларов как цена скорее подобает унции, а не тонне. Черное золото рекордов не ставит: от апрельских 15 долларов российская нефть, конечно восстановилась, но все еще находится ниже 42,4 доллара, из которых посчитан бюджет. До конца 2020-го на этот уровень выйти не удастся: в базовом прогнозе среднегодовая цена — 41,8 доллара. На следующий год заложена цена на Urals в 45,3 доллара за баррель, в 2022–2023 гг. — 46–48 долларов. По консервативному сценарию, за 3 года она поднимется только до 45 рублей.

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рубль ослаб в сентябре, но МЭР считает, что это временно. Усиление волатильности на мировых рынках и снижение цен на нефть в апреле завели рубль в пике — тогда курс доллара составлял 77 рублей. Затем началось восстановление, курс национальной валюты колебался и за январь–август в среднем составлял 70 рублей за доллар. В сентябре он снова покатился вниз, составив 75,2 рубля.

Однако МЭР уверено, что это связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. Когда эти факторы исчезнут, все вернется к «фундаментально обоснованным уровням» в конце 2020 — начале 2021 года. Среднегодовой курс по итогам года составит 71,2 рубля за доллар. В следующие три года будет расти несущественно: 72,4 рубля — в 2021-м, 73,1 рубля— в 2022-м и 73,8 рубля — в 2023 году. В консервативном варианте, уже в 2021-м он составит 73,4 рубля, а через три года — 74,5.



Ускорение инфляции — следствие индексации и отложенного спроса. В марте индекс потребительских цен составлял 2,5% год к году, а в апреле ускорился до 3,1%, после чего стабилизировался. Однако в июле инфляция поднялась до 3,4%, в августе — до 3,6%. Это связано с меньшим, чем год назад, сезонным удешевлением овощей и фруктов, с графиком плановой индексации регулируемых цен, а также с компенсационным ростом цен товары и услуги. К примеру, санатории и гостиницы наверстывали упущенное после снятия ограничений и начала сезона отпусков. Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г. оцениваются на уровне 3,8% год к году. Базовый и консервативный прогнозы почти не различаются: в 2021 году это 3,5% или 3,7%, а дальше в любом случае — по 4% в год.



Безработица выросла и в январе-августе составила 5,6% от рабочей силы; по итогам года ждут примерно таких же показателей. Дальше, по базовому варианту, снижение: с 5,2% в 2021-м до 4,6% в 2023-м.

При этом реальные заработные платы уже в мае–июне стали расти после сокращения на 2% в апреле и на 0,1% в целом за II квартал. По итогам года зарплаты должны увеличиться на 1,5%. Однако реальные располагаемые доходы населения во 2-м квартале упали на 8% и здесь в плюс уже не выйти — ожидается снижение на 3% в 2020-м. В следующем году ждут увеличения — либо на 3%, либо на 1,9%, в зависимости от сценария.



Тарифы на коммуналку будут привязаны к инфляции, и их рост не превысит 4% в год. Это если считать все вместе — скажем, электричество для населения будет дорожать быстрее, на 5%.



Санкт-Петербург упоминается четырежды, всегда комплиментарно. Он входит в число субъектов, на которые приходится львиная доля всего регионального валового продукта, розничной торговли и стройки. Однако его нет в перечне 10 регионов с наилучшей динамикой ВРП.