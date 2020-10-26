Белорусские правозащитники сообщают о 150 задержанных. В центр Минска стягивают силовиков

Полторы сотни человек задержаны в Белоруссии на старте объявленной оппозицией общенациональной забастовки. Об этом 26 октября сообщает местный правозащитный центр «Весна».



К трём часам дня в понедельник в списки задержанных попала 151 фамилия. Среди них жители Гродно, Бреста, Могилева, однако большая часть данных поступает из Минска. Правозащитники отмечают, что это в том числе учащиеся столичных вузов, которые поддержали призыв к общенациональной забастовке студенческими маршами.



«Ехал с дочерью на собственном автомобиле. На светофоре подбежали в балаклавах, вытащили из машины», — успел написать один из задержанных.

