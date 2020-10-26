Белорусские правозащитники сообщают о 150 задержанных. В центр Минска стягивают силовиков
Полторы сотни человек задержаны в Белоруссии на старте объявленной оппозицией общенациональной забастовки. Об этом 26 октября сообщает местный правозащитный центр «Весна».
К трём часам дня в понедельник в списки задержанных попала 151 фамилия. Среди них жители Гродно, Бреста, Могилева, однако большая часть данных поступает из Минска. Правозащитники отмечают, что это в том числе учащиеся столичных вузов, которые поддержали призыв к общенациональной забастовке студенческими маршами.
«Ехал с дочерью на собственном автомобиле. На светофоре подбежали в балаклавах, вытащили из машины», — успел написать один из задержанных.
В белорусской столице следят за передвижением колонны спецтехники и транспорта для перевозки личного состава бойцов внутренних войск. Очевидцы рассказали РИА Новости, что колонны с окраины Минска движутся в сторону центра. Предположительно на проспект Независимости, где протестует оппозиция. Не остались не замеченными также автозаки, которые припаркованы неподалёку от Дворца республики на Октябрьской набережной. Там тоже протестуют, но правоохранители пока присматриваются к участникам акции.
В воскресенье в Минске прошёл многотысячный марш «народного ультиматума», в ходе которого милиция использовала против протестующих резиновые пули и светошумовые гранаты. После него экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала своих сторонников к общенациональной забастовке.