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25.10.2020 18:50
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В Минске протестующих разгоняют гранатами и резиновыми пулями

Силовики в Минске начали применять против протестующих светошумовые гранаты. Около 10 штук были взорваны на Орловской улице, сообщает корреспондент ТАСС 25 октября. Сейчас в этом районе правоохранительные органы проводят задержания.

Кроме того, «Новая газета» пишет, что милиция бросает снаряды прицельно в людей, у президентского дворца сотрудники из оцепления открыли огонь в воздух после того, как один из участников акции подошёл к кордону. Сообщается, что силовики бьют по людям резиновыми пулями. Как минимум один человек ранен.

tutby_official

На данный момент правозащитникам известно о 80 задержанных.

Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.

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Комментарии (14)

263884371
Любят у нас люди по граблям попрыгать...Надеюсь Лука разгонит это стадо, разгонит жёстко, по-научному . Тяньаньмэнь - отличный образец грамотной работы с рЭволюционЭрами, мечтающими спустить страну в унитаз ...и дёшево чужими руками.
260642921
"Телефон убери!" - на последних секундах видео... А что это лукашисты такие застенчивые? Снимать их подвиги каким-то белорусским законом запрещено?
kiros
Какие белорусы молодцы! Шлю им лучи поддержки и любви. Желаю что б у их все получилось! Ведь у них было все ещё хуже чем у нас, не меньше соловьного помета, провласных троллей и прочих пропагандонов, но не смотря на это нация прозрела! Ждём этого у нас.
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