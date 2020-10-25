Силовики в Минске начали применять против протестующих светошумовые гранаты. Около 10 штук были взорваны на Орловской улице, сообщает корреспондент ТАСС 25 октября. Сейчас в этом районе правоохранительные органы проводят задержания.
Кроме того, «Новая газета» пишет, что милиция бросает снаряды прицельно в людей, у президентского дворца сотрудники из оцепления открыли огонь в воздух после того, как один из участников акции подошёл к кордону. Сообщается, что силовики бьют по людям резиновыми пулями. Как минимум один человек ранен.
На данный момент правозащитникам известно о 80 задержанных.
Митинг 25 октября по замыслу оппозиции станет последним днем народного ультиматума, который объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. С понедельника ряд предприятий намерен объявить забастовку.