Чёрный BMW уложили на крышу возле Крестов на Арсенальной набережной. Рядом — вырванное колесо
Очередную аварию с участием BMW обсуждают жители Петербурга в соцсетях 24 октября. Это уже третье заметное ДТП с немецкой машиной за сутки.
Фотография с места происшествия появились в городском паблике «ДТП и ЧП». На снимке легковая лежит на крыше. Вокруг — обломки и вырванное левое заднее колесо.
Что привело к перевороту — непонятно. По предварительным данным, автомобиль встретился с другой легковой, а после отскочил и опрокинулся. Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не располагает информацией.
Около 7 утра на Пискарёвском проспекте водитель BMW снёс забор, а после убежал от полиции. А у перекрёстка проспектов Маршала Захарова и Героев немецкий автомобиль разбился об такси.