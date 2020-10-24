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24.10.2020 22:49
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Чёрный BMW уложили на крышу возле Крестов на Арсенальной набережной. Рядом — вырванное колесо

Очередную аварию с участием BMW обсуждают жители Петербурга в соцсетях 24 октября. Это уже третье заметное ДТП с немецкой машиной за сутки.

Фотография с места происшествия появились в городском паблике «ДТП и ЧП». На снимке легковая лежит на крыше. Вокруг — обломки и вырванное левое заднее колесо.

Что привело к перевороту — непонятно. По предварительным данным, автомобиль встретился с другой легковой, а после отскочил и опрокинулся. Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти пока не располагает информацией.

Около 7 утра на Пискарёвском проспекте водитель BMW снёс забор, а после убежал от полиции. А у перекрёстка проспектов Маршала Захарова и Героев немецкий автомобиль разбился об такси.

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