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24.10.2020 11:10
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Пользователи соцсетей показали грустную встречу BMW и машины такси у перекрёстка проспектов Маршала Захарова и Героев

Чёрный BMW 520 «закончил свою жизнь на 25 году, вылетев с перекрёстка проспекта Маршала Захарова и проспекта Героев», написал ночью 24 октября пользователь Манас, добавив, что виноват в этом был таксист, который не пропустил легковую.

Другие комментаторы обратили внимание на повреждения и справедливо заметили, что перевозчик мог и не увидеть летящего «немца», скорость которого, судя по вмятинам, была выше 60 километров в час.

Очевидцы рассказали, что в итоге в аварии никто не пострадал, после громкого удара оба водителя вышли из машин. Теперь дорожной полиции предстоит разобраться, кто уничтожил BMW — таксист или сам водитель, который любит быструю езду.

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Комментарии (1)

_Igor_
bmw - это не марка автомобиля. Это диагноз.
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