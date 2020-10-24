Пользователи соцсетей показали грустную встречу BMW и машины такси у перекрёстка проспектов Маршала Захарова и Героев
Чёрный BMW 520 «закончил свою жизнь на 25 году, вылетев с перекрёстка проспекта Маршала Захарова и проспекта Героев», написал ночью 24 октября пользователь Манас, добавив, что виноват в этом был таксист, который не пропустил легковую.
Другие комментаторы обратили внимание на повреждения и справедливо заметили, что перевозчик мог и не увидеть летящего «немца», скорость которого, судя по вмятинам, была выше 60 километров в час.
Очевидцы рассказали, что в итоге в аварии никто не пострадал, после громкого удара оба водителя вышли из машин. Теперь дорожной полиции предстоит разобраться, кто уничтожил BMW — таксист или сам водитель, который любит быструю езду.