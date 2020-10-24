Чёрный BMW 520 «закончил свою жизнь на 25 году, вылетев с перекрёстка проспекта Маршала Захарова и проспекта Героев», написал ночью 24 октября пользователь Манас, добавив, что виноват в этом был таксист, который не пропустил легковую.



Другие комментаторы обратили внимание на повреждения и справедливо заметили, что перевозчик мог и не увидеть летящего «немца», скорость которого, судя по вмятинам, была выше 60 километров в час.

