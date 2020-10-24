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24.10.2020 10:00
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На Пискарёвском BMW собрал забор и пробку. Водитель пытался убежать от полиции

Водителям пришлось стоять в пробке в семь утра 24 октября из-за BMW, который снёс забор и практически самоуничтожился в Красногвардейском районе Петербурга. Видео и фото с места ДТП появились в соцсетях.

На снимках видно, как недалеко от дома № 63 по Пискарёвскому проспекту стоит разбитый автомобиль, а рядом с ним — около 6 машин полиции. По словам очевидцев, сотрудникам правопорядка пришлось бежать за водителем, который сорвался со своего места и помчался в сторону. Второй человек из машины получил травмы, его госпитализировали.

«Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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