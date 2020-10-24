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24.10.2020 12:43
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Вирусолог: Впереди тяжелый год и сложная зима

Коронавирус будет активным до середины весны следующего года, и до этого момента ситуация существенно не улучшится, нас ждет тяжелое время, заявил заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Как он рассказал 24 октября, для улучшения эпидемиологической ситуации нужно, чтобы люди носили маски, отметив, что население расслабилось еще летом. Без средств индивидуальной защиты пандемию не остановить.

«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», — цитирует специалиста РИА Новости.

Как писала «Фонтанка», заболеваемость COVID-19 в Петербурге ставит рекорд за рекордом, и в связи с этим Смольный уже допускает введение обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и нормативов по удалёнке для предприятий.

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Комментарии (12)

W Bons
за ними другие приходят , они будут тоже трудны (с)
michailPotapov
Кургинян верно о таких докторишках выразился :" Отсталое высокомерие специалистов, освоивших устаревшие знания и самоутверждающихся за счет своих знаний. Комплексы вылезает нарушу и ученый-медик хочет стать Жрецом. И чем он тупее тем больше его желание стать жрецом абсолютной истины... Наука боролась с церковью чтобы самой стать ущербной церковью. Косное высокомерие - ориентируется на прибыль у врачей. "
bluxer
Вас, докторишки, ждет отличное время для набивания себе цены.
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