Вирусолог: Впереди тяжелый год и сложная зима

Коронавирус будет активным до середины весны следующего года, и до этого момента ситуация существенно не улучшится, нас ждет тяжелое время, заявил заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Как он рассказал 24 октября, для улучшения эпидемиологической ситуации нужно, чтобы люди носили маски, отметив, что население расслабилось еще летом. Без средств индивидуальной защиты пандемию не остановить.

«Было послабление в летний период, но впереди тяжелый год, зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года», — цитирует специалиста РИА Новости.