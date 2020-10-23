Смольный допускает введение обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и нормативы по удалёнке для предприятий
Смольный рассматривает обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 23 октября сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.
Последняя редакция 121 коронавирусного постановления обязывает организации и ИП направить в комитет по промышленной политике информацию о номерах телефонов работников 65+ (без персональных данных), которых нельзя перевести на удалёнку, и объяснить почему.
По словам Александра Ситова, это делается, чтобы собрать статистику, кто заболел, уже находясь на самоизоляции, а кто — находясь на работе в организации. Обязательная изоляция групп риска, к которым относятся и люди старше 65, — одно из решений, которое поможет избежать более глобальных ограничений. «Пока мы не рассуждаем [об этом], но в случае ухудшения статистики, это возможная мера», — заявил чиновник.
Также Смольный разрабатывает нормативы для предприятий по переводу сотрудников на дистанционную работу и допускает, что, по примеру Москвы, обяжет работодателей предоставлять списки тех, кто работает из дома. «Такой негативный сценарий [на данный момент] не рассматриваем, но это меньшие последствия для экономики, чем закрытие предприятий», — пояснил он.