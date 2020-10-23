Смольный допускает введение обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и нормативы по удалёнке для предприятий

Смольный рассматривает обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 23 октября сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.



Последняя редакция 121 коронавирусного постановления обязывает организации и ИП направить в комитет по промышленной политике информацию о номерах телефонов работников 65+ (без персональных данных), которых нельзя перевести на удалёнку, и объяснить почему.