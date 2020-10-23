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23.10.2020 20:38
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Смольный допускает введение обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и нормативы по удалёнке для предприятий

Смольный рассматривает обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 23 октября сообщил в ходе пресс-конференции заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Последняя редакция 121 коронавирусного постановления обязывает организации и ИП направить в комитет по промышленной политике информацию о номерах телефонов работников 65+ (без персональных данных), которых нельзя перевести на удалёнку, и объяснить почему.

По словам Александра Ситова, это делается, чтобы собрать статистику, кто заболел, уже находясь на самоизоляции, а кто — находясь на работе в организации. Обязательная изоляция групп риска, к которым относятся и люди старше 65, — одно из решений, которое поможет избежать более глобальных ограничений. «Пока мы не рассуждаем [об этом], но в случае ухудшения статистики, это возможная мера», — заявил чиновник.

Также Смольный разрабатывает нормативы для предприятий по переводу сотрудников на дистанционную работу и допускает, что, по примеру Москвы, обяжет работодателей предоставлять списки тех, кто работает из дома. «Такой негативный сценарий [на данный момент] не рассматриваем, но это меньшие последствия для экономики, чем закрытие предприятий», — пояснил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

***_555
А зачем? Исследования показывают, что для вируса нет разницы в возрасте.
Alex000
Обязательная самоизоляция - это не самоизоляция, а самая натуральная принудительная изоляция.

Подмена терминов, за которыми всё то же неприглядное настоящее.
Алекс99
А кто-нибудь, кстати, может объяснить, почему, когда в России говорят о самоизоляции, всегда упоминают возраст 65+, а вакцинировать от коронавируса сейчас разрешают только людей до 60 лет? Получается, людям от 60 до 65 лет и вакцинироваться нельзя, и самоизолироваться не надо?
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