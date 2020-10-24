На Васильевском инспекторам пришлось погоняться за водителем без прав. Петербуржцам он запомнился шашлыками над Вечным огнем
Рейд «Нетрезвый водитель» в Василеостровском районе Петербурга принес свои плоды в виде Николая Поликарпова. Он пытался скрыться, отказался пройти освидетельствование и его снова ждут в суде.
Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, Поликарпова задержали накануне ближе к полуночи. Он не остановился, когда того потребовал дорожный инспектор, но на 25-й линии был пойман. За рулем «Шкоды», которая принадлежит пожилому петербуржцу, оказался водитель без прав. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения — быстрая проверка на алкоголь ничего не показала, но освидетельствование пройти мужчина отказался. Пока на нем две статьи за административные нарушения, но, возможно, будет еще одна уголовная — Поликарпов лишен прав, но ездит.
За это же его уже преследуют уголовно, дело рассматривает Василеостровский районный суд, на следующее заседание он должен явиться 28 октября. На той же «Шкоде» и на том же острове его поймали в конце мая этого года. Тогда искали компанию, которая жарила шашлыки над Вечным огнем в Кронштадте. По этому делу Поликарпова приговорили к двум годам ограничения свободы, так что находиться почти ночью на улице он не должен. При этом его подруг, с которыми он грел колбасу и зефир на Якорной площади, отпустили со штрафом — судимость Поликарпов заслужил, так как не отработал приговор за невыплаченные алименты.
Фонтанка.ру