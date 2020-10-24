На Васильевском инспекторам пришлось погоняться за водителем без прав. Петербуржцам он запомнился шашлыками над Вечным огнем

Рейд «Нетрезвый водитель» в Василеостровском районе Петербурга принес свои плоды в виде Николая Поликарпова. Он пытался скрыться, отказался пройти освидетельствование и его снова ждут в суде.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, Поликарпова задержали накануне ближе к полуночи. Он не остановился, когда того потребовал дорожный инспектор, но на 25-й линии был пойман. За рулем «Шкоды», которая принадлежит пожилому петербуржцу, оказался водитель без прав. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения — быстрая проверка на алкоголь ничего не показала, но освидетельствование пройти мужчина отказался. Пока на нем две статьи за административные нарушения, но, возможно, будет еще одна уголовная — Поликарпов лишен прав, но ездит.