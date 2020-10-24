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24.10.2020 12:22
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На Васильевском инспекторам пришлось погоняться за водителем без прав. Петербуржцам он запомнился шашлыками над Вечным огнем

Рейд «Нетрезвый водитель» в Василеостровском районе Петербурга принес свои плоды в виде Николая Поликарпова. Он пытался скрыться, отказался пройти освидетельствование и его снова ждут в суде.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, Поликарпова задержали накануне ближе к полуночи. Он не остановился, когда того потребовал дорожный инспектор, но на 25-й линии был пойман. За рулем «Шкоды», которая принадлежит пожилому петербуржцу, оказался водитель без прав. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения — быстрая проверка на алкоголь ничего не показала, но освидетельствование пройти мужчина отказался. Пока на нем две статьи за административные нарушения, но, возможно, будет еще одна уголовная — Поликарпов лишен прав, но ездит.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

За это же его уже преследуют уголовно, дело рассматривает Василеостровский районный суд, на следующее заседание он должен явиться 28 октября. На той же «Шкоде» и на том же острове его поймали в конце мая этого года. Тогда искали компанию, которая жарила шашлыки над Вечным огнем в Кронштадте. По этому делу Поликарпова приговорили к двум годам ограничения свободы, так что находиться почти ночью на улице он не должен. При этом его подруг, с которыми он грел колбасу и зефир на Якорной площади, отпустили со штрафом — судимость Поликарпов заслужил, так как не отработал приговор за невыплаченные алименты.

Фонтанка.ру

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Комментарии (10)

michailPotapov
Сажать ублюдка что с ним сюсюкаться
АЛЕКc
у нас сразу сажают только по политическим мотивам)
263877541
х/ф "Хочу в тюрьму - 2"
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