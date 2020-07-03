Суд не простил пикник у Вечного огня в Кронштадте должнику по алиментам. Дамам повезло больше
Третьему участнику пикника с сосисками у Вечного огня в Кронштадте не удалось избежать уголовной ответственности. Его подвёл алиментный шлейф.
Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 3 июля, Николая Поликарпова признали виновным в надругательстве над мемориалом Вечный огонь в Кронштадте.
«Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы, сроком на 2 года», — добавили в пресс-службе.
За Поликарповым числится непогашенная судимость за неуплату алиментов. Наказание в виде исправительных работ им не исполнено.
Петербуржец в компании Анны Кухаревой и Светланы Дреминой устроил пиршество у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте. Дамы ранее проблем с законом не имели, в отношении их уголовное дело прекращено. Им назначено наказание в виде судебного штрафа по 15 тысяч рублей каждой.