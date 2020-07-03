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03.07.2020 17:04
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Суд не простил пикник у Вечного огня в Кронштадте должнику по алиментам. Дамам повезло больше

Третьему участнику пикника с сосисками у Вечного огня в Кронштадте не удалось избежать уголовной ответственности. Его подвёл алиментный шлейф.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга 3 июля, Николая Поликарпова признали виновным в надругательстве над мемориалом Вечный огонь в Кронштадте.

«Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы, сроком на 2 года», — добавили в пресс-службе.

За Поликарповым числится непогашенная судимость за неуплату алиментов. Наказание в виде исправительных работ им не исполнено.

Петербуржец в компании Анны Кухаревой и Светланы Дреминой устроил пиршество у памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» в Кронштадте. Дамы ранее проблем с законом не имели, в отношении их уголовное дело прекращено. Им назначено наказание в виде судебного штрафа по 15 тысяч рублей каждой.

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Комментарии (5)

mynine
Бред какой-то, превышение скорости на дороге несет бОльшую опасность для общества, чем поджаренная на огне сосиска...
daisychain
Неуплата алиментов оскорбила чувства ветеранов-получателей алиментов!
Commentator
Ограничение свободы или лишение?
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