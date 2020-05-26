«Легкомысленность. Ошибка. Безрассудство». СК показал, как объяснили свои «шашлыки» на «Вечном огне» в Кронштадте задержанные

Как писала «Фонтанка», утром 26 мая на Васильевском была остановлена машина, на которой передвигались в ночь на 25 мая мужчина и две девушки. За рулем был 35-летний Николай, который был лишен прав, но катался на машине деда. А в течение двух часов в полицию Кронштадта привезли и его компанию по «шашлыкам» — 23-летнюю уроженку Златоуста и 22-летнюю уроженку Новгорода.

Следственный комитет опубликовал видео с отрывками допросов трех задержанных в рамках уголовного дела о вандализме после инцидента у мемориала в Кронштадте.

Одна из девушек на вопрос: «Зачем вы это сделали?» — ответила: «В связи с легкомыслием».



— Вы знали, что это за памятник?

— К сожалению, знала, что за памятник и что это кладбище людей, которые воевали за то, что имеем сейчас здесь мы.

35-летний Николай обжарку сосисок на «Вечном огне» назвал «безрассудным поступком»:

— Вы знали, что там мемориал находится?

— Да, я это… конечно, я знал, что это мемориал, но я не предполагал в этот момент, что там могила.

Третья девушка рассказала о событиях вечера, отметив, что мысль о том, чтобы воспользоваться «Вечным огнем» как костром, родилась не у нее, но она ей не препятствовала.

Сам инцидент произошел в ночь на 25 мая. На остатки пикника обратили внимание пользователи соцсетей, затем в полицию принес заявление директор Музея истории Кронштадта. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. СК в связи с общественным резонансом взял дело в производство себе.