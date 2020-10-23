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23.10.2020 21:43
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«Если маски нет, значит, вы ее сняли». Смольный рассказал, как будет штрафовать ковид-диссидентов в метро

Петербуржцам, замеченным без маски в метро, грозит штраф до 4 тысяч рублей. Об этом 23 октября в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

По его словам, контролировать наличие СИЗ будут на входе в вестибюль станции. Но проверять маски собираются и на перроне. «На перроне вы находиться без маски не могли. Если она у вас была, значит, вы ее демонстративно сняли. [В таком случае] сначала сделают предупреждение, но, если вы откажетесь, то будет выписан штраф до 4 тысяч рублей», - пояснил он.

Ранее Смольный объявил о намерении усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. В частности, пассажирам без СИЗ могут отказать в проезде. Водители и кондукторы в общественном транспорте также обязаны быть в масках, аналогичное правило распространяется и на водителей такси, если в салоне есть пассажиры.

Проверки уже начались. Сегодня сотрудники Межведомственной транспортной комиссии (МТК) изъяли 116 нелегальных автомобилей такси и составили 43 акта о нарушении перчаточно-масочного режима.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

ШурикНаДому
Смерть безмасочникам!
вадики
И вот что поражает несмотря ни на что крики Беглова и Путина в отставку не слышны?Почему?
ШурикНаДому
Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы;

Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчёл
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме КОРОНАИДИОТ топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…
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