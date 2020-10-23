«Если маски нет, значит, вы ее сняли». Смольный рассказал, как будет штрафовать ковид-диссидентов в метро

Петербуржцам, замеченным без маски в метро, грозит штраф до 4 тысяч рублей. Об этом 23 октября в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов.



По его словам, контролировать наличие СИЗ будут на входе в вестибюль станции. Но проверять маски собираются и на перроне. «На перроне вы находиться без маски не могли. Если она у вас была, значит, вы ее демонстративно сняли. [В таком случае] сначала сделают предупреждение, но, если вы откажетесь, то будет выписан штраф до 4 тысяч рублей», - пояснил он.

